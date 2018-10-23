Наука и техника
 
Последние новости
Медведев раскрыл суть санкций против Украины
Доренко признал Дудя героем
От первой в России игорной зоны избавились
В Сибири троих депутатов обвинили в убийствах 14 человек из 90-х
Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов
Кремль высказался о штрафах для самозанятых
Лидер мусульман России выступил против митингов из-за границ Чечни и Ингушетии
Китай назвал шантажом просьбу США по ракетному договору
Новости партнеров

Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100

Перейти в «Мою Ленту»

Закупки Ираном российских ближнемагистральных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 начнутся после урегулирования вопросов с «американским поставщиком некоторых комплектующих», заявил «Известиям» посол исламской республики в России Мехди Санаи.

«На протяжении трех лет иранские авиакомпании передавали просьбы компании-производителю SSJ-100 с целью приобретения самолетов. К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих», — сказал политик.

Посол выразил надежду на успешное урегулирование вопроса. «Во всяком случае, сейчас идет речь о снижении зависимости от американских комплектующих. Иранская сторона ждет, когда этот вопрос будет окончательно решен и можно будет приступить к закупкам», — отметил Санаи.

По его словам, потребность исламской республики в приобретении небольших самолетов, подобных Sukhoi Superjet 100, объясняется тем, что «иранские аэропорты, находящиеся в провинциях, не могут принять суда большого размера».

Возможность поставок Ирану 10-12 единиц Sukhoi Superjet 100 обсуждается с 2015 года. Конкретной реализации планов мешает режим санкций, введенных Соединенными Штатами против исламской республики в 2010 году. В августе 2017 года производитель лайнера направил в Офис по контролю за иностранными активами Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, созданный предприятием «Гражданские самолеты Сухого», впервые полетел в мае 2008 года. В базовой версии машина вмещает 98 человек и рассчитана на перелет до 4,5 тысячи километров. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 70 процентов, включая 10 процентов — американских. В настоящее время крупнейший оператор Sukhoi Superjet 100 в России — «Аэрофлот», за рубежом — мексиканский перевозчик Interjet.

В феврале были анонсированы планы по созданию урезанной версии Sukhoi Superjet 100 с 75 местами и дальностью до двух тысяч километров, предполагающие снижение доли импортных комплектующих и частичную унификацию с самолетом Irkut MC-21.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«В изоляции оказались США, а не Иран»
Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель
У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот
Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
Другие материалы рубрики
Наука и техника13:00Сегодня

Дорогой друг

На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
07:03Сегодня

Определена неожиданная польза физических упражнений

14:01Сегодня

В США назвали преимущества С-400

00:10Сегодня

Названы смертоносные последствия изменения климата

Наука и техника00:0419 октября

Часики тикают

Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
10:3220 октября

Названа причина смерти сооснователя Microsoft

11:36Сегодня

F-35 с термоядерной бомбой «легко достанет» до Москвы

16:1922 октября

Затопление Т-90 попало на видео

Наука и техника00:0821 октября

Нечистая сила

Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
08:3912 октября

Российским военным пообещали первые ударные беспилотники

18:4822 октября

Найден способ предсказать время смерти

00:0812 октября

США и Израиль раскрыли обман России в Сирии

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
Святика еще можно спасти
Этот малыш истекает кровью. Ему необходима срочная пересадка костного мозга
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
 
Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной
Москва отвергла возможность заключения нового ракетного договора
Все материалы
Мир
Мухаммад бин Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
Польша открестилась от американских ракет на своей территории
Китай назвал шантажом просьбу США по ракетному договору
Правительство запретило корейцам марихуану в Канаде
Немецких школьников решили защитить от пропаганды
Дом Джорджа Сороса в США заминировали
Эрдоган рассказал об убийстве саудовского журналиста
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Саакашвили затосковал
Украина откажется от коньяка и шампанского
Порошенко показал новые «Ураганы» украинской армии
Белорус от скуки подружился с кабаном
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Как тревожен этот путь
В Якутии до конца года введут в эксплуатацию уникальную железную дорогу
Обыкновенное чудо
Или сколько научных разработок скрывает бритвенный станок
От первой в России игорной зоны избавились
Кремль высказался о штрафах для самозанятых
Авиакомпания «Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии
«Тойота Центр Рублевский» уличили в действиях похожих на мошеннические
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Сибирского депутата обвинили в убийствах членов ОПГ из 90-х
Появились подробности поножовщины россиян в Антарктиде
Россияне устроили поножовщину на научной станции в Антарктиде
В Петербурге вор-альпинист обчистил квартиру на 13 этаже
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100
В США назвали преимущества С-400
Названы смертоносные последствия изменения климата
F-35 с термоядерной бомбой «легко достанет» до Москвы
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Макгрегор назвал свои ошибки в проигранном бою с Нурмагомедовым
Роналду высказался об обвинениях в изнасиловании и назвал себя счастливым
Устроивший выходку с украинским флагом на матче в Москве футболист объяснился
Опальный капитан «Спартака» отреагировал на уход Карреры
Умер олимпийский чемпион
Капитан «Реала» поколотил одноклубника
Все материалы
Культура
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Рэпер упал с крыла самолета и погиб в возрасте 34 лет
Актриса «Школы рока» положительно отозвалась о мастурбации друга-комика
Олега Газманова обвинили в плагиате
Рэпера Оксимирона назвали виновником массового убийства в Керчи
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
«Россия 1» вывела в прямой эфир погибшую в керченской бойне студентку
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Фотограф сделал случайное фото влюбленных на краю обрыва и устроил их поиски
Участникам музыкального шоу талантов запретили заниматься сексом и выпивать
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка
Меган Маркл вышла в свет в полупрозрачном платье и оголила бедро
Раскрыты способы ускорить рост волос
Умер сооснователь Benetton Group
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
РПЦ посоветовала воздержаться от посещения популярной у россиян святыни
Мексиканки попытались сделать селфи с самолетом и умерли
Россияне предпочли Узбекистан Европе
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов
«Самый сильный человек в мире» раскрыл секреты своего питания
Жена травила, взрывала, топила и в итоге застрелила мужа
Тату-мастер набил неплательщику на лбу слово «кидала»
Все материалы
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяца с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Rolls-Royce совместил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
Электрокары Dyson будут собирать в Сингапуре
Самый маленький кроссовер Volkswagen показали на видео
Все материалы
Дом
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Сваха из «Давай поженимся» переехала в коттедж с гольф-полем и спа-центром
В Москве построят стеклянный мост
Названы сроки сноса самого страшного здания Москвы
В России рухнули цены на дачи
Все материалы