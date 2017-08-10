Россия попросила Минфин США разрешить поставки Superjet в Иран

Производитель лайнера Sukhoi Superjet 100 — «Гражданские самолеты Сухого» — подготовил документы и направил в офис по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ГСС.

«Заявка ГСС находится на рассмотрении в OFAC. Срок ее рассмотрения индивидуален для каждого случая и не регламентирован этой структурой», — сообщил представитель компании.

В начале августа в Объединенной авиастроительной компании (ОАК), куда входит ГСС, на запрос «Ленты.ру» отвечали, что соответствующий пакет документов находится в процессе подготовки. В холдинге поясняли, что одобрение OFAC необходимо из-за наличия в SSJ100 американских комплектующих.

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В феврале 2017 года министр энергетики России, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак заявлял о готовности Исламской Республики в ближайшее время приобрести 12 самолетов SSJ100.

В конце прошлого года Airbus и Boeing договорились с Тегераном о поставке крупных партий пассажирских самолетов. Авиапроизводители поставят 180 воздушных судов, стоимость контрактов составит 34,6 миллиарда долларов.

