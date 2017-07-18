В двигателях для «Суперджетов» начнут применять полимерные композиты

На мощностях компании «ОДК — Сатурн» ведутся испытания полимерных композитных деталей для двигателей SaМ146, устанавливаемых на самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

Одним из способов улучшить ресурсные и технологические характеристики авиадвигателей, отмечают в компании, может стать замена металлических деталей на конструкции из полимерных композиционных материалов.

«Одной из задач является снижение веса двигателя SaM146 и других газотурбинных двигателей, выпускаемых предприятиями ОДК, а также создание научно-технического задела. Целевыми показателями при этом являются снижение массы детали на 20-40 процентов и стоимости изготовления на 10-50 процентов», — разъяснил замглавы «ОДК — Сатурн» по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин.

В проекте исследуются многокомпонентные композиционные материалы, состоящие из пластичной основы и армирующих наполнителей, обладающих высокой жесткостью и прочностью. Необходимую прочность ему обеспечивает ориентация наполнителя (углеродного волокна) в материале.

Двигатель SaM146 разработан совместным предприятием PowerJet, созданным французской компанией Snecma и «Сатурном». Предназначен для установки на самолет Sukhoi Superjet 100. Snecma создает горячую часть двигателя (газогенератор, камеру сгорания и турбину высокого давления), а также систему цифрового управления и приводы. «Сатурн» выпускает холодную часть: вентилятор, компрессор и турбину низкого давления, а также ведет в Рыбинске финальную сборку и стендовые испытания изделий.