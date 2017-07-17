Силовые структуры
 

В Рыбинске научатся использовать керамические композиты в авиадвигателях

Перейти в «Мою Ленту»

Рыбинская компания «ОДК-Сатурн» начала работы над базовой технологией применения керамических композитных материалов (ККМ) в авиадвигателях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«Только при использовании высокотемпературных ККМ можно решить задачи по снижению массы, повышению топливной экономичности двигателей», — заявил замгенконструктора «Сатурна» по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин.

ККМ — многокомпонентный материал на основе керамической матрицы с армированным наполнителем. Он предназначен для работы при высоких температурах (свыше 1000 градусов Цельсия), способен обеспечить длительную эксплуатацию деталей без дополнительного охлаждения.

«ОДК-Сатурн» (НПО «Сатурн») — один из ведущих центров двигателестроения в России. Основные изделия — авиационные турбореактивные двигатели АЛ-31 и АЛ-41 (для семейства Су-27/Су-30/Су-35), Д-30КП (Ил-76), SaM146 (Sukhoi Suherjet 100), а также морские газотурбинные двигательные установки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Рыбинске освоили производство трех типов морских двигателей вместо украинских
Россия поставит в Китай авиадвигатели на полмиллиарда долларов
Разработан техпроект двигателя второго этапа для ПАК ФА
Испытания нового двигателя для ПАК ФА начнутся в 2014 году
Последние новости
Захарченко объявил о создании Малороссии
Красноярские депутаты выйдут из отпуска ради отмены повышения своих зарплат
Глава ДНР объяснил необходимость Малороссии
Глава «Вертолетов России» рассказал о максимальном выпуске Ка-52
На территории Малороссии решили на три года ввести режим ЧП
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и «Мисс России» в Грозном
«Барселона» заявила о рекордном доходе в 708 миллионов евро за прошлый сезон
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0516 июля

Подводный дефицит

Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
10:47Сегодня

Глава «Вертолетов России» рассказал о максимальном выпуске Ка-52

12:5917 июля

Пьяная жительница Подмосковья избила фельдшера скорой помощи

10:01Сегодня

Двигателям для Як-130 повысили ресурс в два с половиной раза

Силовые структуры00:0417 июля

По ту сторону протеста

Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
12:4517 июля

Рабочего осудили на пожизненный срок за убийство нанявшей его семьи под Курганом

09:45Сегодня

В ОАК назвали боевые самолеты для новой госпрограммы вооружений

09:57Сегодня

На МАКСе покажут опытный образец двухтонного беспилотного конвертоплана

Силовые структуры17:0813 июля
Заур Дадаев в Московском окружном военном суде

Вышло сроком

Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
18:4013 июля

Дело предполагаемой убийцы двухлетнего ребенка в Иванове направили в суд

01:42Сегодня

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Польши

04:58Сегодня

ВМС США испытали в Персидском заливе лазерное оружие

Россия
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
После землетрясения у Камчатки объявлена угроза цунами
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Ливни привели к образованию «оврагов» на трассе Москва — Санкт-Петербург
Отец задержанной в Турции российской девочки попросил Кадырова о помощи
Холодное как лето
Где в Москве подают самое необычное мороженое
В отношении заявившего о бомбе в автобусе жителя ХМАО возбудили уголовное дело
Все материалы
Мир
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Верховный арбитр
Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
В британском парламенте сменился глава межпартийной группы по России
Белый дом назвал предмет разговора Трампа-младшего и адвоката Весельницкой
Рябков упомянул о «почти» достигнутом соглашении с США по дипсобственности
США пообещали ввести новые санкции против Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Нашла полька на гопак
Как Киев и Варшава поссорились из-за Бандеры
Депутат Рабинович рассказал о репетиции «правосеками» нового Майдана в Киеве
Игра на повышение
Что ждет Киргизию на выборах президента
СМИ поведали о «ловле на живца» водителей «Яндекс.Такси» на Украине
Названы три возможных преемника Порошенко
В Тернополе украли флаги с аллеи героев АТО
Швед из «Азова» рассказал об участии Ляшко в штурме Мариуполя
Все материалы
Финансы
Гарегин Тосунян и Эльвира НабиуллинаЗа бортом минус восемь
Как нападки на Набиуллину привели к расколу в банковской среде
Президент АРБ Тосунян отказался уходить в отставку
Порок на продажу
Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух
Крупнейшие российские банки покинули АРБ
В ЦБ рассказали о волнении по поводу конфликта вокруг АРБ
Выпуск продуктовых талонов в России отложили до 2019 года
Глава АРБ отреагировал на уход крупных российских банков
Все материалы
Бизнес
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Минпромторг выступил против запрета продавать алкоголь в выходные
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
ФАС потребовала изменить тарифы на услуги мобильной связи в поездках
Правительство в приоритетном порядке поддержит экспорт туризма и образования
Полпред президента рассказал о новых сокращениях на «АвтоВАЗе»
ФАС обвинила Daimler и Renault в необоснованном ограничении импортеров
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Глава «Вертолетов России» рассказал о максимальном выпуске Ка-52
В Рыбинске научатся использовать керамические композиты в авиадвигателях
Двигателям для Як-130 повысили ресурс в два с половиной раза
В ОАК назвали боевые самолеты для новой госпрограммы вооружений
Все материалы
Наука и техника
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
Назван опасный тип вегетарианской диеты
Вблизи Марса обнаружены фрагменты планетной коры
Раскрыты подробности концовки Half-Life
Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone
Все материалы
Спорт
Роджер ФедерерКороль и пара русских
Победа над временем, успех россиян и другие итоги главного теннисного турнира
Британский юмор
Съеденный муравей, надоедливый фанат и другие смешные моменты Уимблдона-2017
«Барселона» заявила о рекордном доходе в 708 миллионов евро за прошлый сезон
Игрок «Краснодара» прописал в контракте возможность делать кульбиты после голов
Турецкий футбольный клуб представил новичка в стиле «Игры престолов»
Победитель ЧМ-2006 по футболу Дзаккардо разместил резюме в поисках нового клуба
Футболиста «Ромы» дисквалифицировали за употребление марихуаны
Все материалы
Культура
Амос Оз«Всемирная любовь кажется мне очень опасной»
Амос Оз о Христе, Иуде, национальном государстве и чужих ботинках
Кто умрет в новой «Игре престолов»?
Читатели «Ленты.ру» выбирают первую жертву седьмого сезона сериала
Живой и мертвые
Какими фильмами войдет в историю отец зомби-хоррора Джордж А. Ромеро
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и «Мисс России» в Грозном
Авто-портрет
Машина как арт-объект желания
Роскомнадзор потребовал от 123 сайтов удалить «Игру престолов»
Вышел трейлер «Бегущего по лезвию» с Райаном Гослингом в стране гигантских ног
Все материалы
Интернет и СМИ
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
Татуированный фокусник испугал подвыпивших британцев «неудачным трюком»
Корейская бабушка-путешественница стала звездой YouTube
Саакашвили в «костюме миньона» подняли на смех в сети
Дизайнер Артемий Лебедев прикинулся ЖЭКом и отремонтировал подъезд
Все материалы
Ценности
Соблазнительные формы
Эксперименты дизайнеров над отечественными спортсменами
По залету
Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи
Ferrari Элтона Джона оценили в 655 тысяч евро
Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя
Российский бренд выпустил зонтики для любителей енотов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Все материалы
Путешествия
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»
Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Виды Санкт-ГалленаПод сенью святого Галла
О памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, почти не известном российским туристам
Россия сняла ограничения на полеты «Грузинских авиалиний»
Названы страны-лидеры по длительности пребывания туристов из России
Крым впервые попал в топ-5 популярных направлений перелетов у бизнес-туристов
Туриста в Греции избили за походы по магазинам в воскресенье
Все материалы
Из жизни
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Американскую туристку разбудил схвативший за ногу медведь
Павиан оставил без света десятки тысяч замбийцев
На Тайване жена ушла от мужа из-за оставшихся без ответа сообщений в мессенджере
Техасская собака научилась ездить верхом
Все материалы
Необычные и шокирующие автомобили из Индии
На чем ездят в Индии
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Самый доступный полный привод
Автомобили с полным приводом, за которые в России не просят целое состояние
Понедельник, начавшийся в субботу
Как и почему смартфоны и автомобили стали ближе. И безопаснее
«АвтоВАЗ» уволит восемь тысяч человек
Новый Kia Rio оказался дороже Hyundai Solaris
Мотоциклиста оштрафовали на шесть тысяч евро за спрятанные номера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы