Производитель SSJ-100 отказался подтвердить информацию о контракте с Ираном

В компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающей лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), не подтвердили информацию о подписании контракта на поставку лайнеров в Иран, передает «Интерфакс» в среду, 26 июля.

«Мы не подтверждаем данную информацию», — заявили агентству в ГСС.

Накануне о таком договоре, подписанном в рамках авиасалона МАКС-2017, сообщило иранское агентство FARS.

Материалы по теме Поле битвы — Иран Мировые корпорации начали схватку за рынок Исламской Республики

В феврале 2017 года министр энергетики России Александр Новак рассказал о готовности Ирана приобрести 12 российских лайнеров SSJ-100.

МАКС-2017 прошел в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Авиасалон посетили более 452 тысяч человек. Участниками выставочной программы стали 880 компаний из 36 стран. По данным Минпромторга, были подписаны контракты на 400 миллиардов рублей. Самыми крупными сделками стали контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлоту» и контракт с Red Wings, которая договорилась приобрести в лизинг 16 лайнеров МС-21 (суммы не назывались).