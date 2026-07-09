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20:34, 9 июля 2026Культура

Киркоров дал оценку песням Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что считает шикарными все песни Аллы Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров перечислил коллег, чьи репертуары считает самыми удачными в отечественном шоу-бизнесе. Его слова приводит Telegram-канал RocketMag.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, Киркоров заявил, что Аллу Пугачеву можно назвать исполнительницей, у которой все песни шикарны.

«Себя я даже не рассматриваю, потому что вне обсуждения. У меня все песни замечательные за 40 лет», — добавил Филипп.

Ранее Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что Примадонна была «певицей номер один» на протяжении полувека и по сей день вызывает интерес. По его словам, личности такого масштаба никогда не было в отечественной музыкальной культуре.

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