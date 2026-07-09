Получившая титул «Миссис БРИКС» модель из ЮАР заявила о желании жить в России

«Миссис БРИКС» Миллсент Мфолоди Тлоу заявила о желании остаться в России

Обладательница титула «Миссис БРИКС» Миллсент Мфолоди Тлоу заявила о желании остаться жить в России. Об этом сообщает издание Life.

В марте модель из ЮАР победила в международном конкурсе красоты, который проходил в Казани. Теперь она вернулась в Россию, чтобы представить короны конкурса на промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

Моя жизнь полностью изменилась: я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Я бы с удовольствием когда-нибудь осталась в России Миллсент Мфолоди Тлоу

Ранее жительница Владивостока Яна Молчанова, победившая во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия Мира — 2026», рассказала о сумасшедшей подготовке к мероприятию и сборах на международное соревнование в США.