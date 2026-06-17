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10:46, 17 июня 2026Моя страна

Опубликованы фото победившей в конкурсе красоты «российской Сандры Буллок»

Яна Молчанова заявила о сумасшедшей подготовке к конкурсу «Миссис Россия Мира»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @hardkorushka_25

Жительница Владивостока Яна Молчанова, победившая во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия Мира – 2026», рассказала о сумасшедшей подготовке к мероприятию и сборах на международное соревнование в США. Ее фотографии и интервью публикует «КП – Владивосток».

Россиянка, которой журналисты приписывают сходство с американской актрисой Сандрой Буллок, заявила, что, идя к победе, продумывала каждый свой шаг, образ и слово. При этом девушка призналась, что не ожидала триумфа, а лишь надеялась войти хотя бы в топ-20. «Поэтому, когда объявили мое имя, я даже немножко растерялась», — добавила она.

Молчанова сообщила, что пока не готовится к поездке в Лас-Вегас. «Из-за минувшего [конкурса красоты] пострадали рабочие вопросы. Сейчас пытаюсь все моменты оптимизировать», — объяснила дальневосточница.

Ранее уроженка Новосибирской области Юлия Симак, ставшая победительницей конкурса «Мировая модель», поделилась подробностями об участии в мероприятии.

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