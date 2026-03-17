«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы

«Лента.ру»: «Мисс БРИКС-2026» Алексеева рассказала об отмене на «Мисс Вселенная»

Валентина Алексеева — одна из немногих россиянок, пробившихся в топ-12 «Мисс Вселенная», первая победительница «Мисс БРИКС» и обладательница титула «Мисс Россия-2024». При этом девушка вовсе не считает успехи в моделинге своим главным достижением: она учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова и мечтает стать врачом. В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» 19-летняя студентка из Чувашии рассказала, почему организаторы международного конкурса прятали ее за кулисами, как к ее славе относятся одногруппники и преподаватели и что позволяет ей не «зазвездиться».

«На "Мисс Вселенная" я остро почувствовала, что такое политика отмены»

Валентина Алексеева: Для меня конкурс «Мисс БРИКС» оказался на несколько голов выше конкурса «Мисс Вселенная». На «Мисс Вселенная» я остро почувствовала, что такое политика отмены. Меня практически не снимали для соцсетей конкурса, не брали на мероприятия. Старались лишний раз не светить, потому что я участница из России. Я либо сидела в отеле, либо выезжала только на обязательные съемки. Мне было скучно, остался очень неприятный осадок.

«Мисс БРИКС» — это полная противоположность. Здесь я чувствовала искренний интерес, тепло и масштаб. Это был настоящий праздник, а не попытка спрятать кого-то за кулисами.

На «Мисс БРИКС» я подружилась практически со всеми девушками, но мое сердце украла участница из категории Little, которая также представляла Россию. За эту неделю мы стали настоящей семьей, я чувствовала за нашу маленькую красавицу огромную ответственность. Также мы очень сблизились с представительницей Белоруссии.

Чем знаменита Валентина Алексеева? В октябре 2024 года на тот момент 18-летняя Валентина Алексеева из Республики Чувашия покорила конкурс красоты «Мисс Россия». Девушка удивила жюри не только внешностью (в финале национального конкурса все красавицы), но и умением работать на публику, а главное — умом. Алексеева учится на врача в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова, и, как только ей выпадала свободная минутка, она сразу же бралась за конспекты. Через месяц она уже блистала на международном конкурсе «Мисс Вселенная», где смогла пробиться в топ-12 участниц, несмотря на политическую обстановку в мире. Это лучший результат России с 2012 года. Последний раз в топ-10 конкурса «Мисс Вселенная» россиянка попадала в 2012-м. В марте 2026 года Алексеева стала первой в истории победительницей конкурса красоты среди стран БРИКС. Она обошла 49 соперниц из 17 государств и получила корону с тысячей бриллиантов.

«Совмещать моделинг и учебу на врача нелегко»

Я никогда не стремилась в моделинг и, честно говоря, даже сейчас не позиционирую себя как модель. Конкурсы красоты для меня — это способ заявить о своих ценностях, а не карьерный путь. Мой основной жизненный выбор другой. Я хочу быть врачом.

Сдав экзамены, я подавала документы в несколько вузов. То, что я попала в Пироговку (второй мед), — судьба. В Сеченовском, Первом Московском медицинском университетах бюджетные места закончились раньше. Конечно, название «Первый мед» поначалу манило, но сейчас, учась в Пироговском, я точно знаю: мой университет — первый. Для этого ему не нужно официальное название, все доказывает качество знаний, что нам здесь дают.

Не скрою, совмещать моделинг и учебу на врача нелегко. Особенно тяжело мне было адаптироваться к прежнему учебному ритму после участия в «Мисс Вселенная». Все стало на свои места, как только я перестала пропускать пары.

Моя самая большая гордость — это «отлично» по анатомии и гистологии. Я сама до конца не верила, что смогу сдать эти сложнейшие предметы на высший балл после такого марафона конкурсов, но я это сделала. Это моя личная победа над собой Валентина Алексеева

Буду честной: в классической студенческой жизни я не участвую. Я посещаю пары, учусь, а все остальное время посвящаю своим проектам и мероприятиям. Я не могу сидеть дома, мне нужно живое общение. Жить только чем-то одним — не для меня.

«Возможно, какие-то одногруппники и шепчутся у меня за спиной, но я не оглядываюсь на их мнение»

В стенах университета я прежде всего будущий врач, а не «Мисс». Я принципиально никогда не говорю о своих титулах и победах на занятиях. Для меня университет — это совершенно иная, священная сфера, где важны только знания и готовность спасать жизни.

Я уверена, что многие преподаватели даже не подозревают о моем участии в конкурсах мирового уровня, и мне это нравится. Я прекрасно осознаю, что в академической среде, в силу разных интересов и возрастов, отношение к индустрии красоты может быть неоднозначным. При этом среди наших педагогов есть и те, кто искренне радуется моим успехам.

Не все понимают, что сегодня конкурсы красоты — это не дефиле в купальниках, а мощная площадка для продвижения гуманитарных ценностей, где твой голос слышат миллионы

Валентина Алексеева

Возможно, какие-то одногруппники и шепчутся у меня за спиной, но я не оглядываюсь на их мнение. Я настолько сконцентрирована на своей личной жизни, своих глобальных целях и учебе, что мне просто неинтересно тратить энергию на мысли, кто и что обо мне думает.

Я живу жизнь в своем ритме, и мой внутренний фокус направлен на результат, а не на общественное мнение. Если кто-то и пытается подшучивать — это остается вне моего поля зрения. Успешный человек смотрит вперед, а не по сторонам Валентина Алексеева

Безусловно, жизнь в двух столь полярных мирах — это колоссальный вызов. Бывали моменты, когда от запредельной усталости у меня возникал соблазн выбрать что-то одно. Казалось, что я отдаю недостаточно внимания каждой из сфер.

Однако, как только я возвращаюсь в свой привычный, хоть и безумный ритм, я осознаю: я не могу отказаться ни от медицины, ни от общественной деятельности. Я поняла, что секрет не в выборе, а в искусстве совмещать несовместимое. Это мой путь, и я принимаю его сложность.

«Комплименты красоте стали для меня белым шумом»

До 15 лет я была гадким утенком. Я начала раскрываться как девушка только после подросткового периода. В детстве я никогда не была самой яркой или красивой девочкой в компании. И, честно говоря, благодарна судьбе за это.

Именно отсутствие раннего восхищения моей внешностью помогло мне сформировать адекватную самооценку и не полагаться только на внешность. Сейчас комплименты красоте стали для меня белым шумом — они потеряли свою первоначальную ценность. Мне гораздо приятнее, когда меня называют глубоким, интересным собеседником и всесторонне развитой личностью. Ум — это единственная красота, которая не обесценивается.

Я не знаю, как именно работает мой внутренний механизм, но после каждого конкурса я мгновенно возвращаюсь в суровую реальность. У меня нет времени «звездиться», потому что я — мой самый строгий критик

Валентина Алексеева

Возвращаясь домой с короной, я вижу не триумф, а стопку учебников. Я не думаю о недавней победе, я переживаю, что отстала от учебной программы. Это вечное чувство «недо-» — недостаточно выучила, недостаточно сделала — не дает мне задирать нос. Оно заставляет меня ругать себя за пробелы в знаниях и помогает двигаться дальше. До звания профессионала, до настоящей «звезды» мне еще очень далеко.

Я знаю, что многие люди считают, будто за коронами победительниц конкурсов красоты стоят спонсоры и связи. Я давно решила, что не буду пытаться убедить кого-то, что это не так. Для меня главное, что моя семья и близкие знают, с каким трудом мне далась каждая победа.

Я простая студентка из провинции, и я не стыжусь этого. Тем, кто верит в стереотипы, просто не дано представить, на что способны настоящий труд и чистая мечта.