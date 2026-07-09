В Starbucks решили избавиться от диктата Microsoft

Bloomberg: Starbucks разрабатывает собственное ПО, чтобы сэкономить на услугах Microsoft

Starbucks разрабатывает собственные инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ), способные заменить некоторые программные продукты, которые компания в настоящее время закупает у Microsoft и IBM. Об этом сообщает агентство Bloomberg, по данным которого внедрение части разработанного Starbucks программного обеспечения (ПО) может произойти до конца 2027 года.

Долгие годы компании были жестко привязаны к поставщикам технологий из-за опасений по поводу возможных сбоев в работе и сложности самостоятельной разработки, но теперь решения с использованием ИИ значительно упрощают создание приложений с нуля и внедрение их в рабочие процессы, пишут в связи с этим журналисты.

Таким образом, в случае со Starbucks речь идет о продолжении тренда на замену дорогостоящего ПО, на фоне которого акции классических разработчиков, от диктата которых стремится отказаться бизнес, продолжают дешеветь. В результате будущее даже такого гиганта как одна из самых дорогих компаний в мире (Microsoft), потерявшей в июне 17 процентов капитализации, из-за ИИ оказалось в тумане.

Ранее гендиректор американской технологической компании Perplexity Аравинд Шринивас заявил, что переход к выполнению искусственным интеллектом рутинных задач сотрудников офисов оправдан, поскольку соответствующие функции были им навязаны продавцами программного обеспечения. С его точки зрения, идея «работника умственного труда», который проводит большую часть дня в таблицах и текстовых редакторах стала результатом не естественной эволюции, а маркетинговой стратегии Microsoft, стремившейся «поставить компьютер на каждый стол и приковать людей к нему».