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20:42, 8 июля 2026Экономика

Переход к выполнению ИИ задач офисных работников оправдали борьбой с культом Excel

Гендиректор Perplexity: ИИ освободит офисных работников от культа Excel и PowerPoint
Дмитрий Воронин

Фото: ivan_kislitsin / Shutterstock / Fotodom

Переход к выполнению искусственным интеллектом (ИИ) рутинных задач сотрудников офисов оправдан, поскольку соответствующие функции были им навязаны продавцами программного обеспечения, считает гендиректор американской технологической компании Perplexity Аравинд Сринивас. На подкасте у Джо Рогана он рассказал, что идея «работника умственного труда», который проводит большую часть дня в таблицах и текстовых редакторах, с его точки зрения, стала результатом не естественной эволюции, а маркетинговой стратегии Microsoft.

По словам главы компании, выручка которой, как писала Financial Times, только в марте 2026 года выросла на 50 процентов, Microsoft в каком-то смысле создала концепцию офисного работника, а целью Билла Гейтса было «поставить компьютер на каждый стол и приковать людей к нему», на фоне чего и возник «культ Excel и PowerPoint», владение которыми, а также рядом других инструментов, стало обязательным базовым навыком для выживания на рынке труда. Стратегию Гейтса он противопоставил подходу Стива Джобса, при котором Apple пыталась сделать компьютеры красивыми, интуитивными и творческими, а не гналась за числом облачных подписчиков.

Шринивас выразил уверенность, что ИИ-агенты смогут взять на себя «навязанную» Microsoft рутину, а люди — заняться тем, к чему их тянуло «внутреннее любопытство». Эффект от ИИ-революции, продолжил главы Perplexity, поможет «исправить» и то, что соцсети сделали с вниманием пользователей, позволив последним дольше и глубже изучать заинтересовавшие темы, а не заниматься бесконечным пролистыванием контента.

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В июне акции Microsoft подешевели на 17 процентов, пережив самое резкое за четверть века падение, что связывают с опасениями инвесторов по поводу того, что искусственный интеллект может подорвать спрос на традиционное программное обеспечение. «Пока неясно, вытеснит ли искусственный интеллект такие программы, как Microsoft Word или Excel», — отмечал главный инвестиционный стратег Cresset Wealth Advisors Джек Аблин, по словам которого, несмотря на привлекательность низкой оценки бумаг Microsoft, «складывается впечатление, что инвесторы сначала избавляются от них, а уже потом начинают разбираться в ситуации».

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