Итальянские компании заинтересовались сборкой Superjet-100

Итальянские компании и правительство проявили интерес к сборке российских самолетов Sukhoi Superjet-100. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Такое заявление министр экономического развития Италии Карло Календа сделал на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. По итогам переговоров, итальянский министр получил приглашение принять участие в российской промышленной выставке ИННОПРОМ.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 активно продвигается на зарубежный рынок, крупным покупателем является мексиканская Interjet, заказавшая 30 воздушных судов. Кроме того, может быть заключен контракт на поставку более десяти лайнеров в Иран.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Он способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.