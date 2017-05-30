«Аэрофлот» решил взыскать с производителя SSJ-100 более двух миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупнейшего российского аваиаперевозчика «Аэрофлот» к производителю самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) о взыскании почти 2,1 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте суда.

Иск поступил в суд в понедельник, 29 мая. К производству в настоящий момент не принят, содержание документа не раскрывается. При этом 24 апреля «Аэрофлот» уже подавал один иск к ГСС о взыскании 576 миллионов рублей. Речь идет о контракте, заключенном между компаниями в июле 2011 года, на поставку в лизинг десяти пассажирских авиалайнеров SSJ-100.

Согласно трехстороннему договору, заключенному между ГСС, «Аэрофлотом» и «ВЭБ лизингом», авиакомпания должна была получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за приобретенные самолеты.

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Оговаривалось, что в случае, если госсубсидии не будут получены, что в итоге и произошло, их компенсирует производитель авиалайнеров. ГСС согласилась на включение такого пункта в договор, так как была очень заинтересована в поставке SSJ-100 «Аэрофлоту».

Первое слушание по этому делу назначено на 6 июня. При этом в октябре 2012 года авиакомпания уже подавала иск к ГСС на 73,6 миллиона рублей. Причина осталась неизвестна. Через три дня иск был отозван.

В настоящее время «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом пассажирских самолетов SSJ-100. В конце апреля текущего года гендиректор компании Виталий Савельев заявил о намерении продолжить наращивать парк воздушных судов. В частности, на авиасалоне МАКС-2017 планируется заключить контракт на поставку «Аэрофлоту» еще 20 SSJ-100.