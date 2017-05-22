«Аэрофлот» подал в суд на производителя SSJ-100

«Аэрофлот» обратился в Московский арбитражный суд с иском о взыскании с «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) 576 миллионов рублей. Речь идет о контракте, заключенном между компаниями в июле 2011 года, на поставку в лизинг десяти пассажирских авиалайнеров SSJ-100, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Первое слушание по делу, как указано на сайте суда, назначено на 6 июня. О том, что иск связан с поставкой SSJ-100, «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с содержанием документа. Согласно трехстороннему договору, заключенному между ГСС, «Аэрофлотом» и «ВЭБ лизингом», авиакомпания должна была получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за самолеты.

В случае, если госсубсидии не будут получены, что и произошло, их должен будет компенсировать производитель. ГСС согласилась на включение такого пункта в договор, так как очень хотела поставить «Аэрофлоту» эти самолеты, объясняет один из собеседников газеты.

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В настоящее время «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант SSJ-100. На авиасалоне МАКС-2017 планируется заключить контракт на поставку еще 20 судов этого типа. В октябре 2012 года компания уже подавала иск к ГСС на 73,6 миллиона рублей. Причина, напоминают «Ведомости», осталась неизвестна, поскольку через три дня иск был отозван.

В конце апреля текущего года гендиректор авиакомпании Виталий Савельев заявил, что все авиаперевозчики продолжат наращивать парк судов. Ранее «Аэрофлот» был признан самым сильным брендом среди отечественных компаний по версии Brand Finance с индексом 88,8. Индекс оценивает влияние бренда на коммерческую и операционную деятельность.

Ведущие позиции «Аэрофлоту», среди прочих факторов, обеспечила высокая эффективность, долгосрочные инвестиции в продукт, а также ставка на цифровое развитие. Флот российского национального перевозчика — самый молодой в мире среди крупных авиакомпаний.