У МиГ-31 заметили противоспутниковую ракету

В Жуковском (Московская область) совершает испытательные полеты истребитель МиГ-31, получивший подвешенный массо-габаритный макет, предположительно, ракеты авиационного комплекса противокосмической (противоспутниковой) обороны нового типа. Соответствующие снимки опубликовал блог bmpd.

Испытательные полеты самолета с макетом, согласно данным российских экспертов, осуществляются в Жуковском с февраля 2018 года. Отмечается, что модифицированный истребитель МиГ-31 с бортовым номером «81 синий», наблюдаемый в подмосковном городе с 2016 года, только недавно запечатлен с макетом ракеты.

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В январе The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале.

В 1980-е годы в СССР разрабатывался авиационный комплекс противокосмической обороны 30П6 «Контакт», который использовал противоспутниковую ракету 79М6, переносимую специально модифицированным истребителем МиГ-31Д («Изделие 07»). В качестве средства целеуказания планировалось задействовать радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона», развернутый на полигоне Сары-Шаган. Летное испытание ракеты 79М6 комплекса 30П6 «Контакт» с носителя МиГ-31Д состоялось в июле 1991 года. После распада СССР работы над комплексом прекратились.

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