Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»

Минобороны России разместило на ряде стратегических направлений новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд». Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы, опубликованные на портале госзакупок.

Как следует из документации тендера, всего в России развернуто как минимум 13 комплексов «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д». Они располагаются в Калининградской, Мурманской, Архангельской, Московской и Нижегородской областях, а также в Приморском и Краснодарском краях и Еврейской автономной области. Кроме того, российский «Самарканд» размещен на территории Белоруссии.

Отмечается, что комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота России.

Как уточняет «Интерфакс», ранее Минобороны сообщало, что в 2017 году комплексы «Самарканд» поступили на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота. При этом, по данным агентства, российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

27 октября сообщалось, что в России прошли испытания сверхмощного комплекса РЭБ «Тирада-2С», способного выводить из строя спутники связи потенциального противника.

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