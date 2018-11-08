Проход Су-57 на сверхмалой высоте попал на видео

Youtube / Телеканал Звезда

Проход пары российских перспективных истребителей пятого поколения Су-57 на сверхмалой высоте попал на видео. Съемки велись с рампы транспортного самолета Ан-12, со взлетно-посадочной полосы, а также с использованием камер на истребителях. Соответствующие кадры на YouTube опубликовала «Звезда».

Истребителями управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени Валерия Чкалова генерал-майор Радик Бариев, удостоенные звания Героя России.

Ранее в ноябре телеканал показал полет пары Су-57 и испытания композитного крыла российского истребителя.

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В октябре бывший главком ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что модернизационного потенциала Су-57 хватит на полвека, в частности, «истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины».

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

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