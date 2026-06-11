Пьяный российский военный насмерть сбил горожан и попытался сбежать

В Чите военному дали 9 лет за смертельное ДТП с двумя пешеходами

В Чите к девяти годам колонии-поселения приговорили российского военнослужащего Ивана Звережеева. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 20 ноября 2025 года в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами он сел за руль Toyota Allion. На проспекте Маршала Жукова из-за большой скорости он не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на двух пешеходов. Полученные ими травмы оказались не совместимыми с жизнью. После ДТП военный пытался сбежать с места ЧП, но был задержан очевидцами.

Ранее, 10 июня, стало известно, что в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. После столкновения автобус выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов.