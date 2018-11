Объяснена малозаметность Су-57

На российском истребителе пятого поколения Су-57 с нуля создана новая платформа, позволяющая реализовать функцию малозаметности, сообщил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.

«Для того, чтобы реализовать данное качество, необходимо заново спроектировать платформу», — сказал разработчик. Он пояснил, что под платформой понимается планер, самолетная система, а также силовая установка, направленные на обеспечение низкого уровня радиолокационной и инфракрасной заметности самолета.

«На самолете Су-57 платформа создана с нуля», — подчеркнул Стрелец.

В ноябре конструктор заявил, что Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также допускает использование с укороченных взлетно-посадочных полос без специальных устройств. В том же месяце телеканал опубликовал видео полета пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход этих самолетов на сверхмалой высоте.

В июле вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».

В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.

