В России раскритиковали истребители Китая

Российский перспективный истребитель пятого поколения Су-57 и демонстратор МиГ 1.44 превосходят новейшие китайские истребители, заявили ТАСС два российских военных летчика.

По их мнению, китайский истребитель пятого поколения J-20 получил большое количество похожих и полностью скопированных элементов от российского самолета — демонстратора технологий МиГ 1.44 и американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

«Базой всех авиационно-космических технологий является советско-российская технология — наша мысль, наша фундаментально-прикладная наука. И поэтому своего там ничего нет, ну, возможно, элементная база какая-то», — сказал почетный президент международного авиасалона МАКС, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

По мнению заслуженного военного летчика России, генерал-майора Владимира Попова, китайские партнеры «смело берут все новое в техническом облике передовых стран мира». «На данный момент их самолет пятого поколения, скорее всего, правильнее отнести к категории самолетов поколения 4++, но и это уже значительный успех для китайского авиапрома, надо признать», — считает Попов.

Специалисты полагают, что полноценно говорить о китайском самолете пятого поколения можно будет только после завершения создания Китаем собственных авиационных двигателей. «Безусловно, еще далеко не все у них получается, например, современные турбореактивные двигатели — такими, которые уже работают в США, России», — отметил генерал-майор.

Согласно данным Jane’s, китайские истребители четвертого поколения J-10B, один из которых на авиашоу AirShow China 2018, проходящем с 6 по 11 ноября в Чжухае, выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист», оснащены китайскими силовыми агрегатами WS-10. Ранее такие истребители получали российские двигатели.

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South China Morning Post писала, что три единицы J-20 в ходе AirShow China 2018 совершили демонстрационные полеты в комплектации с российскими двигателями, а не китайскими агрегатами WS-15. Разработка последних, как в сентябре сообщало издание, завершена.

В 2011 году Китай приобрел 150 двигателей АЛ-31Ф (используются на истребителях Су-27 и Shenyang J-11) и 123 двигателя АЛ-31ФН (для Chengdu J-10). В 2012-м Пекин и Москва подписали контракт на поставку 140 двигателей АЛ-31Ф. Сумма сделки оценивается в сумму 0,7-1 миллиард долларов.

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