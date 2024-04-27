Байдена не пустят на выпускной

Newsweek: студенты выступили против выступления Байдена на выпускном

В США несколько преподавателей и студентов из колледжа Морхауз в штате Джорджия выступили против традиционного участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Поддержка Израиля президентом Джо Байденом привела к призывам отменить запланированную на май вступительную речь президента в колледже Морхауз. Некоторые учащиеся и преподаватели учебного заведения уже начали готовиться к потенциальному протесту во время запланированного Байденом выступления», — сообщает издание.