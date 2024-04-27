Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

News18: в Индии бык ворвался в ремонтную мастерскую и испугал сотрудников

В Индии бык перепрыгнул через прилавок, оказался в ремонтной мастерской и устроил погром. Об этом сообщает News18.

Инцидент произошел в округе Дели. На записи с камер видеонаблюдения видно, как огромное дикое животное ворвалось в небольшую мастерскую и заблокировало выход из нее. Два испуганных мастера по ремонту мобильных устройств оказались в ловушке и прижались к стене. Выход им преградило разъяренное животное.

В какой-то момент бык попытался выйти на улицу через небольшое отверстие в прилавке, но не смог через него пролезть. Тогда на помощь сотрудникам мастерской пришли прохожие. Они отодвинули прилавок и выпустили животное на свободу. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор пробрался в гараж, притаился под верстаком и напугал мужчину. Встревоженный американец сразу обратился в экстренную службу.

