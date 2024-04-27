Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:17, 27 апреля 2024Из жизни

Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

News18: в Индии бык ворвался в ремонтную мастерскую и испугал сотрудников

В Индии бык перепрыгнул через прилавок, оказался в ремонтной мастерской и устроил погром. Об этом сообщает News18.

Инцидент произошел в округе Дели. На записи с камер видеонаблюдения видно, как огромное дикое животное ворвалось в небольшую мастерскую и заблокировало выход из нее. Два испуганных мастера по ремонту мобильных устройств оказались в ловушке и прижались к стене. Выход им преградило разъяренное животное.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

В какой-то момент бык попытался выйти на улицу через небольшое отверстие в прилавке, но не смог через него пролезть. Тогда на помощь сотрудникам мастерской пришли прохожие. Они отодвинули прилавок и выпустили животное на свободу. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор пробрался в гараж, притаился под верстаком и напугал мужчину. Встревоженный американец сразу обратился в экстренную службу.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

      Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

      В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

      Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

      Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

      Мать Иды Галич разбила голову в отеле и попала в больницу

      Байдена не пустят на выпускной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше