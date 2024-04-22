Мужчина на минуту вышел из гаража, вернулся и наткнулся на аллигатора

В США аллигатор за минуту пробрался в гараж мужчины и напугал его

В США аллигатор пробрался в гараж, притаился под верстаком и напугал мужчину. Об этом сообщает WKRG-TV.

17 апреля житель города Галф Шорс, штат Алабама, работал в гараже и решил ненадолго отлучиться. Когда через минуту мужчина вернулся, из-под верстака на него смотрел аллигатор.

Встревоженный американец сразу обратился в экстренную службу. Вскоре к нему на помощь прибыли сотрудники полиции. Они поймали аллигатора и отпустили на волю, подальше от людей и построек.

Ранее сообщалось, что жительница США услышала шум в доме и наткнулась на крупного аллигатора, открывшего входную дверь.