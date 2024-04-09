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17:53, 9 апреля 2024Из жизни

Женщина услышала шум и наткнулась 2,5-метрового аллигатора у себя в коридоре

Fox 13 News: в США 2,5-метровый аллигатор проник в дом и напугал женщину

Фото: Anthony Yin / Unsplash

Жительница США услышала шум в доме и наткнулась на крупного аллигатора, открывшего входную дверь. Об этом сообщает Fox 13 News.

Мэри Холленбэк из города Венис, штат Флорида, услышала стук, решила, что кто-то ошибся адресом, и отправилась открывать дверь. Она впала в ступор, когда увидела, что в дом каким-то образом смог проникнуть 2,5-метровый аллигатор. Пока американка смотрела на рептилию, она перебралась из коридора на кухню.

Когда Холленбэк осознала происходящее, ее затрясло от страха. Она схватила телефон и позвонила в службу экстренной помощи. Вскоре на помощь прибыли сотрудники полиции и комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды. Им удалось поймать и вынести аллигатора из дома. Позже ее отвезли на аллигаторовую ферму.

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По словам женщины, аллигатор зашел в дом через входную дверь с магнитным замком. Рептилия смогла открыть дверь, надавив на ее. Холленбэк считает, что аллигатор вылез из пруда, расположенного через дорогу от ее дома. «Он пересек улицу и вошел в мой дом, но никто его не заметил, и это удивительно», — поделилась соображениями она.

Ранее незаконно поселивший 340-килограммового аллигатора мужчина из США рассказал о его добром нраве и попытках вернуть питомца. В течение нескольких десятилетий он ухаживал за рептилией и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ней в бассейне.

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      Алиса Удовик
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