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20:11, 21 марта 2024Из жизни

Незаконно поселивший у себя аллигатора мужчина рассказал о добром нраве питомца

Мужчина из США, у которого забрали аллигатора, рассказал о добром нраве питомца

Фото: J Dean / Unsplash

Незаконно поселивший 340-килограммового аллигатора мужчина из США рассказал о его добром нраве и попытках вернуть питомца. Об этом пишет Daily Mirror.

Тони Кавалларо из города Гамбург, штат Нью-Йорк, завел аллигатора в 1990-х годах. Он сделал пристройку к дому, установил там бассейн и поселил в нем рептилию, которую назвал Альберт. В течение нескольких десятилетий он ухаживал за аллигатором и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ним в бассейне.

В марте 2024 года власти штата узнали, что Кавалларо подвергает людей опасности, и решили изъять у него рептилию. Выяснилось, что его лицензия на содержание животного истекла еще в 2021 году. 340-килограммового аллигатора длиной 3,4 метра забрали и отдали на передержку, пока ему не найдут новое место проживания. Специалисты отметили, что у рептилии слабое здоровье: слепота и проблемы с позвоночником.

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Кавалларо при этом настаивает, что до вмешательства властей и транспортировки Альберта у аллигатора не было никаких проблем с позвоночником, а информацию про слепоту корректирует, говоря, что у питомца была катаракта. Мужчина назвал аллигатора «большим ребенком» и рассказал, что в юном возрасте он любил спать вместе с собакой. По его словам, Альберт никогда не был агрессивным, любил играть с мягкими игрушками и отлично ладил с матерью Кавалларо, которая приходила за ним присматривать. Якобы он даже складывал морду на ноги женщине, когда она читала в кресле.

Кавалларо уже нанял адвоката в надежде вернуть любимца. Его борьбу за Альберта поддержали соседи и пользователи интернета: онлайн-петицию подписали более 120 тысяч человек, а особенно преданные фанаты сделали футболки с надписью «Освободите Альберта». Друг Кавалларо написал песню «О, Альберт, вернись домой».

Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Он схватил мужчину за руку и откусил ему кисть.

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      Антонина Черташ
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