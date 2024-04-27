Россиянин обнаружил боеприпасы в выставленном на торги автомобиле

В Петербурге мужчина нашел боеприпасы в багажнике машины, выставленной на торги

В Санкт-Петербурге мужчина нашел боеприпасы в багажнике машины, выставленной на торги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, бесхозный автомобиль Mercedes-Benz прибыл на стоянку организации несколько дней назад. Авто планировали выставить на торги, но перед этим захотели проверить его состояние.

Во время осмотра один из работников фирмы обнаружил боеприпасы, спрятанные в багажнике. Среди них находились восемь магазинов к автомату Калашникова, 13 патронов и 84 капсюля (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии — прим. «Ленты.ру»). Сейчас полицейские ищут последнего владельца автомобиля, чтобы выяснить все обстоятельства.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на чердаке одного из домов в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области.