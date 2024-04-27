Российские системы ПВО сбили два украинских самолета

Минобороны: российские системы ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю сбили два самолета, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского ведомства, были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Помимо этого, средства ПВО сумели перехватить 18 управляемых французских авиационных бомб Hammer и 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Кроме того, за неделю было сбито 1659 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих ВСУ.

21 апреля стало известно, что Российская армия уничтожила самолет МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Украинский истребитель находился на аэродроме Днепр.