Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 27 апреля 2024Россия

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета

Минобороны: российские системы ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю сбили два самолета, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского ведомства, были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Помимо этого, средства ПВО сумели перехватить 18 управляемых французских авиационных бомб Hammer и 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Кроме того, за неделю было сбито 1659 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих ВСУ.

21 апреля стало известно, что Российская армия уничтожила самолет МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Украинский истребитель находился на аэродроме Днепр.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

      Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

      В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

      Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

      Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

      Мать Иды Галич разбила голову в отеле и попала в больницу

      Байдена не пустят на выпускной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше