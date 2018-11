Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35

Российский истребитель Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, заявил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.

«По отношению нагрузки самолета, которую он может взять, к его массе... Чем больше это отношение, тем выше качество самолета с точки зрения носителя. То же касается и объема и массы номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. И надо сказать, что по этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения», — сказал специалист.

Конструктор подчеркнул, что самолет изначально создавался как многофункциональный истребитель, тогда как F-22 Raptor и F-35 Lightning II способны качественно решать только определенные задачи.

«Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух — воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух — поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы», — объяснил Стрелец.

Специалист отметил, что созданный для решения задач по уничтожению наземных целей F-35 Lightning II по своим маневренным, разгонным характеристикам уступает Су-57 и российским истребителям четвертого поколения.

В ноябре телеканал опубликовал в видеороликах полет пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход таких самолетов на сверхмалой высоте.

В октябре бывший главком ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев допустил появление беспилотной модификации Су-57.

В июле зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».

В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.

