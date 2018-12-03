Запад рассекретил спасение «Черного дрозда» от СССР

ВВС США наградили четырех шведских летчиков «Воздушными медалями» за защиту американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird («Черный дрозд») от СССР во время холодной войны, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

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Полковник ВВС Швеции Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Себерг и лейтенант Бо Игнолл получили свои медали во время церемонии в посольстве США в Стокгольме (Швеция) 28 ноября.

Стратегический разведчик совершал 29 июня 1987 года над Балтийским морем облет приграничных с СССР территорий. Во время миссии у самолета отказал один из двух двигателей. Шведские военные оказали воздушную поддержку SR-71 Blackbird, сопроводив машину до аэродрома в ФРГ. Таким образом удалось избежать возможной гибели пилотов разведчика подполковников ВВС США Дуэйна Нолла и Тома Вельтри, а также попадания технологий SR-71 Blackbird к СССР.

Самолет Lockheed SR-71 Blackbird считается вершиной авиационного искусства. Снятому с вооружения в 1998 году разведчику принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете. В настоящее время команда Skunk Works из Lockheed Martin работает над гиперзвуковым самолетом SR-72.

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