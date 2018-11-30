Египет раскритиковал российские вертолеты и купил американские

Госдепартамент США одобрил продажу Египту вертолетов AH-64 Apache, 24 двигателей 1700-GE-701D, запасных частей и другого оборудования на общую сумму один миллиард долларов. Решение республики купить AH-64 Apache источник Defence Blog объяснил недовольством епипетских военных российскими вертолетами Ка-52.

«У новых Ka-52 есть технические проблемы с двигателями, авионикой, навигационными системами и системами ночного видения. В условиях жаркого климата двигатель Ка-52 значительно теряет свою мощность в разных режимах полета. Кроме того, авионика и навигационные системы выдают недостоверные данные, что может спровоцировать аварии», — пишет издание.

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В 2015 году Египет согласился купить 46 российских вертолетов Ка-52. В настоящее время страна располагает не менее 12 такими машинами. Первые три вертолета республика получила в середине 2017 года. Машины использовались для подготовки пилотов (30 пилотов и 70 техников прошли обучение в России).

Как сообщает Mil.Press, в начале 2019 года произойдет слияние конструкторских бюро Камова и Миля, в настоящее время входящих в холдинг «Вертолеты России».

В ноябре стало известно, что Военно-воздушные силы Индии лидируют по числу аварий в мирное время с участием боевой авиации, а чаще всего инциденты случаются с советско-российскими самолетами МиГ.

В том же месяце Малайзия попросила помощи у России в обслуживании и ремонте истребителей Су-30МКМ.

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