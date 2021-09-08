В США рассказали о проблемах истребителя шестого поколения

Истребители F-15 Eagle и F-22 Raptor создавались США в условиях противодействия с СССР, тогда как самолет программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD) разрабатывается для противостояния как с Россией, так и с Китаем, рассказал Defense News генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Марк Келли.

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По его словам, проект NGAD, предполагающий создание истребителя шестого поколения, сталкивается с тремя проблемами: секретностью, стоимостью и COVID-19. «Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке. COVID-19 затрудняет размещение действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах. И все, что связано с высокими технологиями, не является дешевым», — пояснил генерал.

В июне издание The Drive сообщило, что разрабатываемый в рамках программы NGAD для ВВС США истребитель шестого поколения получит дорогую «китайскую» и дешевую «российскую» версии. Согласно публикации, в первом случае речь идет о самолете большой дальности полета, предназначенном для действий в районе Тихого океана. Во втором — об истребителе меньшей дальности для Европы.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.