Истребитель шестого поколения ВВС США получит дешевую «российскую» версию

Разрабатываемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США истребитель шестого поколения получит дорогую «китайскую» и дешевую «российскую» версии, сообщает The Drive.

Согласно американскому изданию, в первом случае речь идет о самолете большой дальности полета, предназначенном для действий в районе Тихого океана. Во втором — об истребителе меньшей дальности для Европы.

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The Drive пишет, что NGAD будет частично многоцелевым самолетом, способным поражать воздушные и наземные цели. Издание отмечает, что по своим задачам истребитель шестого поколения напоминает первый в мире самолет пятого поколения F-22 Raptor, от которого Пентагон планирует отказаться. Тем не менее, согласно The Drive, первый от второго будет отличать увеличенная дальность полета и большая боевая нагрузка.

Издание отмечает, что производство истребителей меньшей дальности обойдется дешевле, чем самолетов большей.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.