В США российский Су-27 назвали лучшим в мире

В США назвали Су-27 одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире

Российский самолет Су-27 является одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире, пишет американское издание 19FortyFive.

Преимуществами Су-27, созданного около 40 лет назад для конкуренции с американскими истребителями F-15 Eagle и F-14 Tomcat, называются вооружение, дальность, скорость и маневренность. Издание напоминает, что российский самолет выполнен в нескольких вариантах. В частности, имеются Су-27М с усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием и палубный Су-27К (Су-33) для авианосца «Адмирал Кузнецов».

19FortyFive уверяет, что Су-27, оставаясь истребителем четвертого поколения, проигрывает в малозаметности американским самолетам пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. «Однако он имеет мощные двигатели с управляемым вектором тяги и может выполнять некоторые маневры, которые могут стать проблемой для американских истребителей-невидимок», — пишет издание.

В октябре 19FortyFive заявило, что попытка модернизировать российский истребитель МиГ-29 и исправить недостатки лишила его преимущества, которое заключалось в маневренности.

В сентябре издание написало, что российский истребитель пятого поколения Су-57 уступает американским и китайским конкурентам, поскольку отличается недостаточной малозаметностью по сравнению с F-22 Raptor, F-35 Lightning II и J-20.