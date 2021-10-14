В США назвали недостатки истребителя МиГ-29

Обозреватель из США назвал недостатки истребителя МиГ-29. Журналист и бывший офицер армии США Брент Иствуд отметил, что попытка модернизировать МиГ-29 и исправить недостатки лишила его преимущества, которое заключалось в маневренности. Об этом он написал в материале для 19FortyFive.

Иствуд отметил, что в начале эксплуатации МиГ-29 выгодно отличался от американских истребителей. По его мнению, F-15 и F-16 уступали советскому самолету в маневренности. Однако недостатки МиГ-29 не давали реализовать его преимущества.

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Издание отмечает, что у МиГ-29 была недостаточная дальность полета, а отсутствие штанги не позволяло дозаправить самолет в воздухе. Также к недостаткам самолета отнесли аналоговые приборы, которые в американских истребителях уступили место дисплеям. По мнению Иствуда, это мешало советским пилотам сосредоточиться на воздушном бое.

Большинство недостатков истребителя исправили в ходе модернизации, но потяжелевший самолет стал медленнее конкурентов. Иствуд отмечает, что несколько сирийских МиГ-29 были сбиты в ходе столкновений с израильскими самолетами, а 15 истребителей советского производства сбили американские F-15 во время операции «Буря в пустыне».

«Конечно, это могло быть из-за плохого пилотирования сирийцами и иракцами, но это действительно показало слабые стороны, когда дело дошло до воздушного боя», — пишет Иствуд.

Автор резюмирует, что МиГ-29 устарел, а модернизированный самолет МиГ-35 отличается высокой стоимостью. Поэтому в России МиГ-29 уступают место истребителям Су-27 и Су-35.

В сентябре 19FortyFive написало, что истребитель Су-57 уступает американским и китайским конкурентам. Автор издания предположил, что российский самолет отличается недостаточной малозаметностью по сравнению с F-22, F-35 и J-20.