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В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России

Defence24: ВВС России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом»
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Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом», рассказывает польский портал Defence24.

«Военно-воздушные силы Российской Федерации продолжают оставаться вторыми по величине военно-воздушными силами мира, но с каждым годом их позиции становятся все слабее. Сотни самолетов, унаследованных от Советского Союза, неизбежно будут вынуждены прекратить службу, и их ничто не заменит. По финансовым и техническим причинам, а также из-за слабости российской промышленности», — говорится в публикации издания.

Портал напоминает, что на начало текущего года российская боевая авиация включала 380 тяжелых истребителей Су-27, 267 легких истребителей МиГ-29 различных модификаций, 131 истребителей-перехватчиков МиГ-31, 274 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 125 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 193 штурмовика Су-25, а также 124 стратегических бомбардировщиков (16 единиц Ту-160, 42 — Ту-95 и 66 — Ту-22М) и 91 боевых самолетов Военно-морского флота (ВМФ) (22 единицы МиГ-29К/КУБ, 43 — Су-27/33, 22 — Су-24 и четыре — Су-25 ).

Издание отмечает, что вышеперечисленные показатели «дают впечатляющее количество в 1585 машин, что ставит Москву на передний план — впереди Китайской Народной Республики, хотя и довольно далеко позади Вооруженных сил Соединенных Штатов». «Однако эти цифры выглядят гораздо менее впечатляющими, если мы поймем, что значительная часть этого потенциала унаследована от Советского Союза», — уверяет издание.

Согласно оценкам Defence24, значительной части российских самолетов может быть от 30 до 40 лет. В категорию попадают, в частности, более 200 единиц МиГ-29, почти 300 Су-24 и 130 Су-27, которые, по данным издания, не модернизировались 20 и более лет.

Издание напоминает, что в настоящее время Россия не располагает готовой заменой стратегических бомбардировщиков, разработанных еще во времена СССР. «Также регресс наблюдается в авиации, обслуживающей боевые самолеты», — пишет Defence24, комментируя состояние парка Ил-78 и Ан-124 «Руслан».

Согласно Defence24, темпы обновления российской боевой авиации «оставляют желать лучшего», а создание самолетов поколения 4+ оценивается как «неспособность больше производить передовые разработки». «Несмотря на инвестиции и финансовые усилия, которые за последнее десятилетие привели к вводу в эксплуатацию в России почти 400 новых или полностью обновленных боевых самолетов, кажется, что сохранить нынешнее количество самолетов будет невозможно», — уверены в издании.

Издание напоминает, что с 2010 года Россия потеряла 46 боевых самолетов, в том числе восемь новых. «На эти расчеты приходится более десяти процентов производства новых самолетов, хотя они учитывают только выявленные безвозвратные потери, в том числе боевые, но не повреждения и износ, которые в конечном итоге также могут способствовать отзыву машин», — заключают в публикации.

В августе в публикации портала Defence24, посвященной анализу предстоящих российско-белорусских маневров «Запад-2021», утверждалось, что текущее состояние российской армии не позволяет игнорировать ее возможности по ведению операций и перегруппировке сил, а также перенаправления экономики России на рельсы военного строительства. Тем не менее там же заявлялось, что это уже «не непобедимая Советская армия», перед которой трепетал весь мир.

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