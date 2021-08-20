Российскую армию в Польше описали словами «уже не непобедимая Советская»

Defence24: перед российской армией уже не трепещет мир

Нынешнее состояние российской армии не позволяет игнорировать ее возможности по ведению операций и перегруппировке сил, а также перенаправления экономики России на рельсы военного строительства. Об этом говорится в публикации портала Defence24, посвященной анализу предстоящих российско-белорусских маневров «Запад-2021».

«С другой стороны, это уже не "непобедимая Советская армия", перед которой трепетал весь мир», — утверждают в публикации.

По словам издания, «Запад-2021», подобно аналогичным мероприятиям, проводившимся четыре года назад, «подтвердит заранее подготовленные концепции и сценарии».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?

«Такие объявления будут официально доступны после его завершения. Мы никогда не узнаем истинных выводов из открытых источников. То же самое касается маневров НАТО, в которых участвует Польша, не говоря уже о России, которая до сих пор окутана секретами, преуменьшениями и специально фальсифицированными сообщениями. Поэтому мы должны внимательно следить за полученной информацией и тщательно ее анализировать. Многие аспекты современных маневров выполняются для стороннего зрителя», — заключает портал.

В августе директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, генерал-лейтенант Богуслав Самол, в 2012-2015 годах возглавлявший командование многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», заявил, что перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy российские модернизированные танки имеют преимущества.