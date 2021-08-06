Россия получила «видящий» F-35 радар

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на опытное дежурство радар метрового диапазона 104Ж6, способный «видеть» стелс-самолеты, в частности, американский F-35 Lightning II, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, данный мобильный комплекс состоит из нескольких разнесенных на удаление друг от друга радиолокаторов, соединенных между собой «военным интернетом». «Фактически новый радар создает объемную 3D-модель воздушного пространства. Поэтому 104Ж6 не только формируют сплошную зону обнаружения, но и видят любые летательные аппараты, включая гиперзвуковые и малоразмерные беспилотники», — пишет издание.

Экс-замглавкома Военно-воздушных сил (ВВС) России по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ Айтеч Бижев заметил, что недостатком таких станций выступает «относительно небольшая точность». «Их задача — вскрыть объект, а его координаты уже определят РЛС (радиолокационная станция — прим. «Ленты.ру») дециметрового и сантиметрового диапазонов. Именно такие используются для наведения истребительной авиации», — сказал эксперт.

В августе бывший президент и бывший главный конструктор украинского госпредприятия «Антонов» Александр Лось заявил, что Украине на замену устаревающих советских истребителей МиГ-29 и Су-27 лучше всего подходит американский F-15EX Eagle II, а не американский F-35 Lightning II, который «видят» российские РЛС.