В России приветствовали «продажу» Украине американских F-35

Гипотетическую закупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin «можно только приветствовать», пишет в «Известиях» военный обозреватель Антон Лавров.

По мнению обозревателя, данные самолеты «стали бы для небогатого государства классическими "белыми слонами" военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать по назначению — жалко или невозможно». «Поэтому продажу Украине такой техники можно было бы только приветствовать. Даже жаль, что она по финансовым причинам малореалистична», — пишет автор.

Лавров напоминает, что, кроме высокой стоимости самого самолета и его эксплуатации, истребителю требуется дорогостоящее вооружение, на приобретение которого ограничены средства даже у более богатых, чем Украина, государств, например, Польши и Великобритании.

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Лавров отмечает, что «при доле оборонного бюджета [Украины] в шесть процентов от ВВП (валового внутреннего продукта — прим. «Ленты.ру») на все закупки, ремонт и модернизацию оружия и техники выделено около 40 миллиардов гривен — меньше 1,5 миллиарда долларов». «Этого достаточно в лучшем случае для покупки эскадрильи F-35 — с полной остановкой остальных программ оснащения 250-тысячной армии», — уверяет эксперт.

Таким образом Лавров прокомментировал планы Командования воздушных сил Украины, представленные в марте, предполагающие желание в неназванные сроки приобрести F-35 Lightning II.

В марте генерал Ричард Даннат, в 2006-2009 годы возглавлявший генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, заявил, что истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны страны.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.