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12:14, 3 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок продолжил снижение

Индекс Мосбиржи подошел к минимальным с февраля 2023 года значениям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгового дня в пятницу, 3 июля, российский фондовый рынок продолжил падение четверга, 2 июля, приближаясь к многолетним минимумам. Индекс Мосбиржи доходил до 2215 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Это близко к 2203 пунктам, до которых индекс падал 26 июня, что стало наименьшим значением с февраля 2023 года. Если к концу пятницы динамика не изменится радикально, то уходящая неделя станет уже 17-й по счету, в ходе которой будет зафиксировано снижение фондового рынка. Такой ситуации в истории Мосбиржи еще не было.

Главной причиной пессимистических настроений инвесторов эксперты называют полное доминирование негативного фона. Речь идет об отсутствии переговоров по остановке боевых действий на Украине, падении мировых цен на нефть и понимании, что снижение ключевой ставки замедлится, а не ускорится.

Нервозности участникам рынка добавляет ситуация с бензином. Если решить проблемы с локальными дефицитами в ближайшее время не удастся, то трудности топливного рынка повлияют на инфляцию, а это может заставить ЦБ не приостановить снижение ставки, а повысить ее.

Ранее эксперты пересмотрели свой прогноз на уровень ключевой ставки в 2027 году. Вместо 8-10 процентов они ожидают 10-13 процентов.

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