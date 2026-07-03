Прогнозы по ключевой ставке пересмотрели

«Ведомости»: Снижение ключевой ставки в России в ближайшие годы замедлится

Снижение ключевой ставки замедлится не только в текущем, но и в следующем году, вместо ожидавшихся ранее 8-10 процентов она может остаться на уровне 10-12 процентов. Об этом со ссылкой на мнения опрошенных аналитиков пишут «Ведомости».

Пересмотреть прогнозы их заставили как последнее решение Банка России по ставке, так и комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. В кулуарах Финансового конгресса она подтвердила, что траектория ставки в будущем июльском среднесрочном прогнозе на 2027 год сместится вверх.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов указал, что в прогнозе будут учтены изменения в бюджетной политике. Ранее глава Минфина Антон Силуанов признавал, что достижение нулевого структурного баланса переносится с 2026-го на 2029 год, а это означает увеличение расходов и рост дефицита бюджета, что наблюдается уже в этом году.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов напомнил, что апрельский прогноз Банка России базировался на других параметрах, а теперь же возникает структурная неопределенность. «Если сейчас прогноз на 2027 год ключевой ставки — 8-10 процентов, то 10-12 процентов может быть вполне правдоподобным числом», — сказал эксперт.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец склоняется к такому же прогнозу, а директор по инвестициям АО «Астра управление активами» Дмитрий Полевой считает более вероятным даже диапазон 11-13 процентов. Такие же ожидания у начальника центра рыночных стратегий Газпромбанка Егора Сусина, однако он добавил, что основную корректировку прогноза следует ждать осенью, когда Минфин назовет параметры бюджета на следующие три года.

Между тем Набиуллина на Финконгрессе отметила, что в предстоящем прогнозе ЦБ не станет учитывать ситуацию с топливом в России, поскольку исходит из временного характера проблем. Если трудности затянутся, они могут потребовать отдельной реакции.

Ранее советник по экономике Волго-Вятского главного управления регулятора Андрей Шульгин рассказал, что примерно половина динамики курса рубля в последние годы остается необъяснимой с точки зрения российских экономических моделей, нерабочими оказываются даже модели общего равновесия (DSGE-модели).