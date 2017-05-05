Посольство России в Британии восславило Господа за непопадание в заголовки Times

Посольство России в Великобритании потроллило в Twitter газету The Times, поместившую на первую полосу статью под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй».

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — написало диппредставительство, намекая на обвинения Демократической партии США в том, что русские хакеры повлияли на выборы президента страны.

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Кроме того, в середине февраля о попытке России с помощью хакеров вмешаться в выборы во Франции заявил председатель либеральной партии «Вперед!» Ришар Ферран. По его словам, российские хакеры атаковали штаб кандидата в президенты Эмманюэля Макрона, а Москва таким образом пытается привести к власти «пророссийского кандидата» Марин Ле Пен. Доказательств Ферран не представил. В Кремле причастность к атакам опровергли.

Посольство России в Лондоне известно неформальным поведением в соцсетях. Так, в конце января, комментируя заявление премьер-министра государства Терезы Мэй о том, что с российским лидером Владимиром Путиным надо придерживаться политики «участвуй, но берегись», диппредставительство опубликовало в Twitter небольшое стихотворение.