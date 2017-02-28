В подмене результатов «Оскара» углядели «русский след»

В сети объяснили ошибку американского актера Уоррена Битти, произошедшую на 89-ой церемонии вручения наград премии «Оскар», вмешательством российских хакеров.

Пользователи Twitter запустили тематических хэштег #RussiaHackedTheOscars (Русские взломали «Оскар»). « Очевидно, что русские хакнули "Оскар". Более того, Уоррен Битти снялся в фильме «Красные». Совпадение? Не думаю», — заявил один из них.

«Итак, остается только один красный конверт. И Уоррен достает неправильный. Русские хакеры точно взломали "Оскар"», — поддержал его юзер с ником JuliaClarke26.

Российские пользователи с юмором восприняли обвинения и начали постить шутки про могущественных русских хакеров. «Что может взломать рядовой россиянин: BBC, Пентагон, "Оскар", хату, пространственно временной континуум», — заметил Loveroffine.

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«Европейцы: "Манчестер у моря" — классный фильм. Русские: вот бы "Ла-ла-ленд" победил! Американцы: русские взломали в "Оскар"», — посмеялись другие.

89-я церемония «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на понедельник, 27 февраля. Драма «Лунный свет», повествующая о темнокожем подростке-гее, живущим в гетто Майами, победила в номинации «Лучший фильм».

Перед этим организаторы случайно признали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд», поскольку объявлявшему имя победителя актеру Уоррену Битти вручили неправильный конверт, предназначенный актрисе Эмме Стоун за лучшую женскую роль первого плана.