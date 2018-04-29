Американский сенатор признал превосходство России в киберпространстве

США уступают России в области киберпространства, несмотря на большой оборонный бюджет. К такому выводу пришел сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорер, передает CNN.
Он напомнил, что в марте Конгресс принял общий бюджет в объеме 1,3 триллиона долларов, при этом затраты на оборону выросли до 700 миллиардов долларов. «Российский оборонный бюджет составляет 68 миллиардов долларов, но они выглядят более солидно в сфере дезинформации и в киберпространстве», — заключил политик.
Рассуждая о о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, Уорер заметил, что в будущем для этого могут быть использованы новые технологии. «Мы на самом деле не готовы (к новому вмешательству— прим. "Ленты.ру")», — резюмировал он.
Вашингтон много раз обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы. Москва отвергает все обвинения.
В середине февраля 2018 года США опубликовали список обвиняемых во вмешательстве. В него вошли, в том числе, российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.