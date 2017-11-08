НАТО перенесет операции в киберпространство

Североатлантический альянс мобилизует кибернетические возможности своих членов и для этого создаст специальный центр. Решение принято на совещании министров обороны государств НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы подключаем национальные киберпотенциалы, как и другие потенциалы. Они будут по-прежнему под национальным управлением, но станут неотъемлемой частью наших операций», — заявил Столтенберг.

По его словам, кибернетические возможности уже использовались в борьбе с ИГ (запрещенной в России террористической организацией).

В октябре ФБР и Министерство внутренней безопасности США в совместном докладе заявили, что зафиксировали хакерские атаки на энергетические и промышленные предприятия.