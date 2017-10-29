В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет

Европейские страны находятся в пределах досягаемости ракет Северной Кореи, заявил в интервью японской газете «Иомиури» генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО также находятся под угрозой. НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», — рассказал глава альянса.

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Однако Столтенберг признал необходимость продолжения переговоров.

28 октября были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

В начале октября эксперты опубликовали оценки, согласно которым в случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей погибнут 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллиона.

Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн.