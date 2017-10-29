В Северной Корее прошли массовые учения по эвакуации

Северная Корея провела массовые тренировочные эвакуации населения, что может быть связано с подготовкой к войне. Об этом сообщает посвященный КНДР портал NK News.

По данным портала, учения прошли в небольших городах в течение последней недели по всей территории страны. Столица КНДР Пхеньян участия в учебной эвакуации не принимал.

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Утверждается, что власти КНДР отрабатывали отключение света в ночное время — так называемое «затемнение». Подобная мера позволяет не привлекать внимание авиации противника, пишет портал.

В последний раз подобные учения проводились в КНДР в 2013 году, отмечает NK News.

В субботу были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

