США начали запасаться огромным количеством оружия

Reuters: США заключили новые контракты с оборонными компаниями

Министерство обороны США сообщило о подписании ряда новых рамочных соглашений с оборонными и инновационными компаниями. Об этом сообщает Reuters.

Как указано в пресс-релизе военного ведомства, цель — расширить ударные возможности американских вооруженных сил.

В число новых партнеров вошли Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Соглашения с ними лягут в основу программы по созданию недорогих ракет для контейнерных пусковых установок. Этап оценки программы будет включать закупку опытных образцов ракет у всех четырех компаний, начиная с июня 2026 года.

Кроме того, Пентагон достиг договоренности о сотрудничестве с компанией Castelion, направленном на наращивание производства недорогих гиперзвуковых систем.

Ранее Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу.