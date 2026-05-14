Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:16, 14 мая 2026Экономика

США начали запасаться огромным количеством оружия

Reuters: США заключили новые контракты с оборонными компаниями
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Министерство обороны США сообщило о подписании ряда новых рамочных соглашений с оборонными и инновационными компаниями. Об этом сообщает Reuters.

Как указано в пресс-релизе военного ведомства, цель — расширить ударные возможности американских вооруженных сил.

В число новых партнеров вошли Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Соглашения с ними лягут в основу программы по созданию недорогих ракет для контейнерных пусковых установок. Этап оценки программы будет включать закупку опытных образцов ракет у всех четырех компаний, начиная с июня 2026 года.

Кроме того, Пентагон достиг договоренности о сотрудничестве с компанией Castelion, направленном на наращивание производства недорогих гиперзвуковых систем.

Ранее Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    На Западе пристыдили Каллас после ее ответа Путину

    Глава МИД Ирана пригрозил ответственностью сотрудничающим с Израилем странам

    США начали запасаться огромным количеством оружия

    Рубио назвал главного геополитического соперника США

    США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

    Певица Кеша с голой грудью анонсировала новый трек

    Уролог высказался о возрасте пика мужской сексуальности

    Норвегия занялась планированием переговоров с Россией

    Известному российскому актеру понадобилась срочная помощь врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok