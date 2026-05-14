Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 14 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Уролог высказался о возрасте пика мужской сексуальности

Уролог Журавский: В медицине нет единого понятия пика мужской сексуальности
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В современной медицине нет единого понятия о возрасте пика мужской сексуальности, заявил уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский. Свое мнение на эту тему он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что в вопросе определения возраста пика сексуальной активности мужчины речь всегда идет о совокупности таких показателей, как либидо, физиологическая реактивность (длительность эрекции, объем эякулята, частота спонтанных эрекций) и половая активность. По его словам, эти параметры оцениваются отдельно, поскольку каждый из них достигает максимума в разном возрасте.

«Если говорить о либидо, его пик у мужчин обычно приходится на 18-25 лет — этот же период соответствует максимальному уровню тестостерона. После 25 лет наблюдается постепенное снижение этого показателя. При этом физиологическая реактивность у молодых мужчин может быть нестабильной из-за психогенных факторов, тогда как к 35-40 годам формируется уверенность в себе и лучший контроль над эякуляцией, несмотря на уже начавшееся снижение тестостерона», — объяснил Журавский.

Материалы по теме:
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

По словам специалиста, на сексуальную активность, помимо возраста, влияет и психоэмоциональное состояние. Стресс и депрессия повышают уровень кортизола, подавляют выработку гормонов, в том числе и половых. Из-за этого существенно снижается либидо, предупредил он. Тем не менее, как отметил уролог, при благоприятных конституциональных особенностях мужчина может сохранять высокую сексуальную активность и после 50 лет.

Ранее уролог-андролог Тимур Бицоев рассказал, какие серьезные заболевания могут вызывать жжение в промежности и уретре. По его словам, частой причиной этого симптома является воспалительный процесс в органах мочеполовой системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Рубио назвал главного геополитического соперника США

    США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

    Певица Кеша с голой грудью анонсировала новый трек

    Уролог высказался о возрасте пика мужской сексуальности

    Норвегия занялась планированием переговоров с Россией

    Известному российскому актеру понадобилась срочная помощь врачей

    Ури Геллер заявил о прибытии инопланетян для раскрытия тайных способностей у людей

    Названо необходимое количество шагов в день для удержания веса после похудения

    Зеленский обвинил Россию в попытке насолить Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok