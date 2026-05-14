Глава МИД Ирана пригрозил ответственностью сотрудничающим с Израилем странам

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем против Исламской Республики. Об этом дипломат заявил на своей странице в социальной сети X.

«Вражда с великим народом Ирана - это безрассудная авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростительный. Те, кто сговаривается с Израилем с целью посеять раздор, будут привлечены к ответственности», — пригрозил Арагчи.

Так глава МИД Ирана прокомментировал информацию о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп, планируя военную операцию против Ирана, охотнее слушал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не своих генералов. С таким заявлением выступил отставной французский генерал Мишель Яковлефф.