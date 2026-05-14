Ури Геллер заявил о прибытии инопланетян для раскрытия тайных способностей у людей

Ури Геллер назвал НЛО ключом к духовной эволюции человечества

В США известный иллюзионист Ури Геллер заявил, что истинная цель прибытия инопланетян — раскрыть скрытые способности человечества. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 79-летнего Геллера, прославившегося умением гнуть ложки «силой мысли», массив рассекреченных данных по НЛО, опубликованных 8 мая на сайте Департамента войны США, является лишь «спусковым крючком для пробуждения человечества». Израильский экстрасенс уверен — настоящая тайна заключается не в существовании пришельцев и их технологии, а в сознании людей.

«Полное раскрытие, которого боятся правительства, касается не НЛО и не инопланетян. Оно касается нас самих», — написал он в соцсети X. Геллер назвал НЛО ключом, который призван помочь человечеству эволюционировать психологически и духовно, и что истинный страх властей вызывает именно эта перспектива — осознание людьми своих безграничных «космических сил».

Публикация секретных файлов Пентагона об НЛО была инициирована президентом Дональдом Трампом. Массив данных включает сотни видеозаписей и фотографий, в том числе рассекреченные отчеты ФБР с описанием «эллипсоидных объектов бронзового цвета», появляющихся и исчезающих в мгновение ока. На архивных кадрах миссии «Аполлон-17» можно увидеть три неопознанных огня, движущихся треугольником над поверхностью Луны. Министр обороны США Пит Хегсет назвал публикацию этих материалов примером «беспрецедентной прозрачности», однако Геллер считает, что власти просто тянут время, выдавая информацию дозированно, потому что «часы тикают» и у них больше нет выбора. «Правительства напуганы», — резюмировал он.

Ранее Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По словам иллюзиониста, президент США и израильский премьер теперь успешно осваивают теоепатию и используют мысленную связь вместо защищенных линий связи.