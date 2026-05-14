Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 14 мая 2026Из жизни

Ури Геллер заявил о прибытии инопланетян для раскрытия тайных способностей у людей

Ури Геллер назвал НЛО ключом к духовной эволюции человечества
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Globallookpress.com

В США известный иллюзионист Ури Геллер заявил, что истинная цель прибытия инопланетян — раскрыть скрытые способности человечества. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 79-летнего Геллера, прославившегося умением гнуть ложки «силой мысли», массив рассекреченных данных по НЛО, опубликованных 8 мая на сайте Департамента войны США, является лишь «спусковым крючком для пробуждения человечества». Израильский экстрасенс уверен — настоящая тайна заключается не в существовании пришельцев и их технологии, а в сознании людей.

«Полное раскрытие, которого боятся правительства, касается не НЛО и не инопланетян. Оно касается нас самих», — написал он в соцсети X. Геллер назвал НЛО ключом, который призван помочь человечеству эволюционировать психологически и духовно, и что истинный страх властей вызывает именно эта перспектива — осознание людьми своих безграничных «космических сил».

Публикация секретных файлов Пентагона об НЛО была инициирована президентом Дональдом Трампом. Массив данных включает сотни видеозаписей и фотографий, в том числе рассекреченные отчеты ФБР с описанием «эллипсоидных объектов бронзового цвета», появляющихся и исчезающих в мгновение ока. На архивных кадрах миссии «Аполлон-17» можно увидеть три неопознанных огня, движущихся треугольником над поверхностью Луны. Министр обороны США Пит Хегсет назвал публикацию этих материалов примером «беспрецедентной прозрачности», однако Геллер считает, что власти просто тянут время, выдавая информацию дозированно, потому что «часы тикают» и у них больше нет выбора. «Правительства напуганы», — резюмировал он.

Материалы по теме:
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023
Зловещая тишина Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Зловещая тишинаИнопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
5 сентября 2019
Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Тайная угрозаАмериканцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
2 июня 2019

Ранее Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По словам иллюзиониста, президент США и израильский премьер теперь успешно осваивают теоепатию и используют мысленную связь вместо защищенных линий связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Рубио назвал главного геополитического соперника США

    США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

    Певица Кеша с голой грудью анонсировала новый трек

    Уролог высказался о возрасте пика мужской сексуальности

    Норвегия занялась планированием переговоров с Россией

    Известному российскому актеру понадобилась срочная помощь врачей

    Ури Геллер заявил о прибытии инопланетян для раскрытия тайных способностей у людей

    Названо необходимое количество шагов в день для удержания веса после похудения

    Зеленский обвинил Россию в попытке насолить Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok